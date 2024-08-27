Четыре человека погибли, 16 пострадали: Зеленский показал видео последствий ночной атаки рф

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время масштабной ночной атаки рф на Украину враг применил более 90 воздушных целей, включая дроны и ракеты, погибло 4 человека, 16 пострадали, пишет УНН.

Продолжается спасательная операция на местах попаданий и падений обломков в областях Украины, которые были этой ночью под российской атакой. Все службы привлечены, происходит разбор завалов. К сожалению, несмотря на результативную работу нашей противовоздушной обороны, четыре человека погибли и 16 пострадали. Мои соболезнования родным и близким погибших - написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, в целом враг применил против мирного населения и инфраструктуры более 90 воздушных целей: 81 "шахед", а также крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты.

"Обязательно ответим россии на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", - подчеркнул Президент.

65 із 91 ворожих дронів та ракет знищили вночі, 10 "шахедів" втрачено, один перетнув кордон із білоруссю - Повітряні сили