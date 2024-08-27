Четверо людей загинули, 16 постраждали: Зеленський показав відео наслідків нічної атаки рф
Київ • УНН
Президент повідомив про масштабну нічну атаку рф на Україну. Застосовано понад 90 повітряних цілей, включаючи дрони та ракети. Загинуло 4 людини, 16 поранено.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масштабної нічної атаки рф на Україну ворог застосував понад 90 повітряних цілей, включаючи дрони та ракети, загинуло 4 людини, 16 постраждали, пише УНН.
Триває рятувальна операція на місцях влучань і падінь уламків в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені, відбувається розбір завалів. На жаль, незважаючи на результативну роботу нашої протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Мої співчуття рідним і близьким загиблих
З його слів, усього ворог застосував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних цілей: 81 "шахед", а також крилаті, балістичні та аеробалістичні ракети.
"Обов’язково відповімо росії на цей та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності", - наголосив Президент.
65 із 91 ворожих дронів та ракет знищили вночі, 10 "шахедів" втрачено, один перетнув кордон із білоруссю - Повітряні сили27.08.24, 09:45 • 19978 переглядiв