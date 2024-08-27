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У Кривому Розі завтра День жалоби

У Кривому Розі завтра День жалоби

Київ • УНН

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28 серпня у Кривому Розі оголошено Днем жалоби за жертвами російського ракетного удару. Внаслідок нічного обстрілу загинули двоє людей, п'ятеро поранені, пошуково-рятувальна операція триває.

Завтра, 28 серпня,  у Кривому Розі оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв російського ракетного удару, повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає УНН

Завтра, 28 серпня, у Кривому Розі оголошується день жалоби. Співчуття рідним та близьким загиблих.

- написав Вілкул.

Доповнення 

Внаслідок нічного ракетного обстрілу Кривого Рогу загинули двоє людей, п'ятеро поранені. Пошуково-рятувальна операція триває, під завалами можуть залишатися люди.

Четверо людей загинули, 16 постраждали: Зеленський показав відео наслідків нічної атаки рф27.08.24, 10:29 • 22831 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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