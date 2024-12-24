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В Кривом Роге прогремели взрывы после предупреждения о скоростной цели

В Кривом Роге прогремели взрывы после предупреждения о скоростной цели

Киев  •  УНН

 • 2190 просмотра

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В Кривом Роге около 15:40 зафиксированы взрывы после предупреждения об угрозе баллистического вооружения. По данным мониторинговых каналов, была применена одна баллистическая ракета Искандер-М.

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы после сообщения о скоростной цели в сторону города, передает УНН.

Детали

Как сообщают местные СМИ, около 15:40 в Кривом Роге были слышны звуки взрыва.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Через минуту заявили о скоростной цели на Кривой Рог.

Как пишут мониторинговые каналы, была применена одна баллистическая ракета Искандер-М. Угроза баллистики продолжается до отбоя.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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