В Кривом Роге прогремели взрывы после предупреждения о скоростной цели
Киев • УНН
В Кривом Роге около 15:40 зафиксированы взрывы после предупреждения об угрозе баллистического вооружения. По данным мониторинговых каналов, была применена одна баллистическая ракета Искандер-М.
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы после сообщения о скоростной цели в сторону города, передает УНН.
Детали
Как сообщают местные СМИ, около 15:40 в Кривом Роге были слышны звуки взрыва.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога. Через минуту заявили о скоростной цели на Кривой Рог.
Как пишут мониторинговые каналы, была применена одна баллистическая ракета Искандер-М. Угроза баллистики продолжается до отбоя.