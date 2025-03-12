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В Кривом Роге из-за удара рф уже 9 пострадавших, враг повторно атаковал

Киев • УНН

 • 20078 просмотра

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, поврежден инфраструктурный объект. Во время ликвидации последствий атаки враг нанес повторный удар по спасателям.

В Кривом Роге из-за удара рф уже 9 пострадавших, враг повторно атаковал

Количество пострадавших в результате ракетного удара рф по Кривому Рогу возросло до 9 человек, во время ликвидации последствий атаки враг нанес повторный удар по спасателям. Об этом сообщили в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и в ГСЧС Украины в Telegram, показав последствия, пишет УНН.

Уже девять пострадавших в Кривом Роге. Семеро госпитализированы, из них трое - в тяжелом состоянии

- написал Лысак.

Ранее сообщалось об одном погибшем человеке - 47-летней женщине.

Кривой Рог подвергся ракетной атаке рф: есть попадание в инфраструктуру, погибла женщина12.03.25, 08:18 • 21486 просмотров

Российские войска, по данным ГСЧС, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, повредили инфраструктурный объект.

Во время ликвидации последствий атаки, враг нанес повторный удар по спасателям - повреждены 2 единицы техники. К счастью, чрезвычайники не пострадали

- указали в ГСЧС.

Под прицелом, со слов Лысака, были гражданские объекты. "Изувечены инфраструктура, многоэтажки, админздания, автобусы, гаражи, более полутора десятков легковых автомобилей, магазины, учебное заведение. Пожары, возникшие из-за попадания, уже потушили", - отметил глава ОВА.

Как уточнили в ГСЧС, всего в результате атаки возник пожар в 3 гаражах и 4 легковых автомобилях, общей площадью 100 кв. м.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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