В Кривом Роге из-за удара рф уже 9 пострадавших, враг повторно атаковал
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, поврежден инфраструктурный объект. Во время ликвидации последствий атаки враг нанес повторный удар по спасателям.
Количество пострадавших в результате ракетного удара рф по Кривому Рогу возросло до 9 человек, во время ликвидации последствий атаки враг нанес повторный удар по спасателям. Об этом сообщили в среду глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак и в ГСЧС Украины в Telegram, показав последствия, пишет УНН.
Уже девять пострадавших в Кривом Роге. Семеро госпитализированы, из них трое - в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось об одном погибшем человеке - 47-летней женщине.
Кривой Рог подвергся ракетной атаке рф: есть попадание в инфраструктуру, погибла женщина12.03.25, 08:18 • 21486 просмотров
Российские войска, по данным ГСЧС, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, повредили инфраструктурный объект.
Во время ликвидации последствий атаки, враг нанес повторный удар по спасателям - повреждены 2 единицы техники. К счастью, чрезвычайники не пострадали
Под прицелом, со слов Лысака, были гражданские объекты. "Изувечены инфраструктура, многоэтажки, админздания, автобусы, гаражи, более полутора десятков легковых автомобилей, магазины, учебное заведение. Пожары, возникшие из-за попадания, уже потушили", - отметил глава ОВА.
Как уточнили в ГСЧС, всего в результате атаки возник пожар в 3 гаражах и 4 легковых автомобилях, общей площадью 100 кв. м.