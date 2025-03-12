У Кривому Розі через удар рф уже 9 постраждалих, ворог повторно атакував
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав повторний удар по рятувальниках.
Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару рф по Кривому Рогу зросла до 9 людей, під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав повторний удар по рятувальниках. Про це повідомили у середу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та у ДСНС України у Telegram, показавши наслідки, пише УНН.
Уже дев'ять постраждалих у Кривому Розі. Семеро ушпиталені, з них троє - у тяжкому стані
Раніше повідомлялося про одну загиблу людину - 47-річну жінку.
Кривий Ріг зазнав ракетної атаки рф: є влучання в інфраструктуру, загинула жінка12.03.25, 08:18 • 21532 перегляди
Російські війська, за даними ДСНС, завдали ракетний удар по Кривому Рогу, пошкодили інфраструктурний об'єкт.
Під час ліквідації наслідків атаки, ворог завдав повторний удар по рятувальниках - пошкоджені 2 одиниці техніки. На щастя, надзвичайники не постраждали
Під прицілом, зі слів Лисака, були цивільні об’єкти. "Понівечені інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад півтора десятки легкових автомобілів, магазини, навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, вже загасили", - зазначив голова ОВА.
Як уточнили у ДСНС, загалом у результаті атаки виникла пожежа у 3 гаражах і 4 легкових автівках, загальною площею 100 кв. м.