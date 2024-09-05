В Крыму затоплены 25 домов после сильных ливней

В Джанкойском районе в Крыму после ливней, который прошли 4 сентября, затопило 25 частных домов, сообщает так называемое "российское управление мчс" в Крыму, пишет "Крым Реалии", передает УНН.

"Подтоплено 25 частных домовладений в Джанкойском районе и 134 придомовые территории в Джанкойском и Красноперекопском районах. В ГО Джанкой и в Ленинском районе зарегистрировано 3 происшествия, связанные с повреждением кровли", - говорилось в сообщении 4 сентября.

Утром российские СМИ со ссылкой на ведомство сообщают, что подтопленными остаются 17 частных домовладений и 70 приусадебных участков в селе Кондратьево.

Ранее в мчс рф сообщали о штормовом предупреждении на 4 сентября из-за ливней и шквального ветра.

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