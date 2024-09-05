У Криму затоплено 25 будинків після сильних злив
Київ • УНН
Після злив 4 вересня у Джанкойському районі Криму затоплено 25 приватних будинків та 134 прибудинкові території. Станом на ранок 5 вересня підтопленими залишаються 17 будинків у селі Кіндратьєве.
У Джанкойському районі у Криму після злив, який пройшли 4 вересня, затопило 25 приватних будинків, повідомляє так зване "російське управління мнс" у Криму, пише "Крым Реалии", передає УНН.
"Підтоплено 25 приватних домоволодінь у Джанкойському районі та 134 прибудинкові території в Джанкойському і Красноперекопському районах. У МВ Джанкой і в Ленінському районі зареєстровано 3 події, пов'язані з пошкодженням покрівлі", - йшлося в повідомленні 4 вересня.
Уранці російські ЗМІ з посиланням на відомство повідомляють, що підтопленими залишаються 17 приватних домоволодінь і 70 присадибних ділянок у селі Кіндратьєве.
Раніше в мнс рф повідомляли про штормове попередження на 4 вересня через зливи та шквальний вітер.
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