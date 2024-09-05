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У Криму затоплено 25 будинків після сильних злив

У Криму затоплено 25 будинків після сильних злив

Київ • УНН

 • 11808 перегляди

Після злив 4 вересня у Джанкойському районі Криму затоплено 25 приватних будинків та 134 прибудинкові території. Станом на ранок 5 вересня підтопленими залишаються 17 будинків у селі Кіндратьєве.

У Джанкойському районі у Криму після злив, який пройшли 4 вересня, затопило 25 приватних будинків, повідомляє так зване "російське управління мнс" у Криму, пише "Крым Реалии", передає УНН.

"Підтоплено 25 приватних домоволодінь у Джанкойському районі та 134 прибудинкові території в Джанкойському і Красноперекопському районах. У МВ Джанкой і в Ленінському районі зареєстровано 3 події, пов'язані з пошкодженням покрівлі", - йшлося в повідомленні 4 вересня.

Уранці російські ЗМІ з посиланням на відомство повідомляють, що підтопленими залишаються 17 приватних домоволодінь і 70 присадибних ділянок у селі Кіндратьєве.

Раніше в мнс рф повідомляли про штормове попередження на 4 вересня через зливи та шквальний вітер.

Одеса пережила сильну зливу: до 70% місячної норми опадів за ніч05.09.24, 09:34 • 12163 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

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