В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах
Киев • УНН
В Крыму прогремели взрывы. Оккупационные власти заявляют о сбитой ракете "Нептун", беспилотниках и морских дронах.
Так называемый "губернатор" Севастополя михаил розважаев заявил об "атаке ВСУ", и что якобы оккупанты сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией города, а также поразили БПЛа и морские дроны. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Наши военные отражают атаку ВСУ. По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном удалении от берега,
Он также заявил об атаке надводных дронов, по его данным, якобы были уничтожены два безэкипажных катера. Позже розважаев сообщил и об атаке БПЛА на оккупированный Севастополь.
В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе Орловки сбита одна воздушная цель. Возможно падение осколков и суббоеприпасов,
Впоследствии он сообщил о якобы "нескольких воздушных целях", сбитых над морем.
Тем временем Крымский ветер сообщил о стрельбе и сильном взрыве в Черноморском (поселок в Евпаторийском районе Крыма - ред.)
россияне перебросили дополнительные системы ПВО для обороны Крымского моста - "АТЕШ"7 августа 2024, 10:29 • 33976 просмотров