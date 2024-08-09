В Крыму прогремели взрывы, оккупанты говорят о сбитых БПЛА, "Нептуне" и морских дронах

Так называемый "губернатор" Севастополя михаил розважаев заявил об "атаке ВСУ", и что якобы оккупанты сбили противокорабельную ракету "Нептун" над акваторией города, а также поразили БПЛа и морские дроны. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Наши военные отражают атаку ВСУ. По предварительной информации уже сбита одна противокорабельная ракета "Нептун" над акваторией на значительном удалении от берега, - заявил розважаев.

Он также заявил об атаке надводных дронов, по его данным, якобы были уничтожены два безэкипажных катера. Позже розважаев сообщил и об атаке БПЛА на оккупированный Севастополь.

В Севастополе отражают атаку БПЛА. По предварительной информации в районе Орловки сбита одна воздушная цель. Возможно падение осколков и суббоеприпасов, - говорится в сообщении.

Впоследствии он сообщил о якобы "нескольких воздушных целях", сбитых над морем.

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