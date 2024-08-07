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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне перебросили дополнительные системы ПВО для обороны Крымского моста - "АТЕШ"

россияне перебросили дополнительные системы ПВО для обороны Крымского моста - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 10:29  •  11061 просмотра

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Партизаны заметили перевозку систем ПВО Бук-М2 и С-400 для усиления обороны Крымского моста. Россия вынуждена снимать вооружение с разных участков фронта для закрытия уязвимых мест в обороноспособности.

россияне продолжают усиливать оборону Крымского моста. На этот раз партизаны заметили, как вблизи переправы разместили новые установки ПВО. Об этом заявило партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агент в Крыму обнаружил перевозку двух систем ПВО Бук-М2 и С-400 для дальнейшего эшелонирования возле Крымского моста на Таманском полуострове. Колонну сопровождали военные машины, в том числе два УРАЛа с личным составом

- заявили в "АТЕШ".

Партизаны отметили, что у россии проблема с незащищенностью отдельных участков, таких как Курская область. Поэтому оккупанты срочно вынужденно снимают вооружение  с различных участков фронта и перебрасывают военные системы для закрытия уязвимых мест в обороноспособности.

"Робота йде": Буданов допустив знищення Кримського мосту2 августа 2024, 19:52 • 67993 просмотра

Очевидно, ссс россии ожидают удары по мосту в ближайшие месяцы и не хотят оставлять системы ПВО в Крыму, после разрушения моста

- подытожили в "АТЕШ". 

Напомним

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что отвоевать Крым будет проще, чем Донбасс, из-за двух ключевых точек входа: Крымский мост и Перекопский перешеек.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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