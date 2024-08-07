россияне перебросили дополнительные системы ПВО для обороны Крымского моста - "АТЕШ"

россияне продолжают усиливать оборону Крымского моста. На этот раз партизаны заметили, как вблизи переправы разместили новые установки ПВО. Об этом заявило партизанское движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Агент в Крыму обнаружил перевозку двух систем ПВО Бук-М2 и С-400 для дальнейшего эшелонирования возле Крымского моста на Таманском полуострове. Колонну сопровождали военные машины, в том числе два УРАЛа с личным составом - заявили в "АТЕШ".

Партизаны отметили, что у россии проблема с незащищенностью отдельных участков, таких как Курская область. Поэтому оккупанты срочно вынужденно снимают вооружение с различных участков фронта и перебрасывают военные системы для закрытия уязвимых мест в обороноспособности.

"Робота йде": Буданов допустив знищення Кримського мосту

Очевидно, ссс россии ожидают удары по мосту в ближайшие месяцы и не хотят оставлять системы ПВО в Крыму, после разрушения моста - подытожили в "АТЕШ".

Напомним

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что отвоевать Крым будет проще, чем Донбасс, из-за двух ключевых точек входа: Крымский мост и Перекопский перешеек.