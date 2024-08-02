Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что работа над подготовкой к уничтожению Керченского моста продолжается. Об этом Буданов заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Все работают и над дальними ударами, и над этим (уничтожением Крымского моста - ред.). Это все требует, скажем так, комплексного решения. Работа идет - сказал Буданов.

Отвечая на вопрос, будет ли в ближайшие несколько месяцев разрушен Крымский мост, Буданов ответил, что «шансы есть».

Напомним,

Ранее Буданов заявлял, что стратегическая задача по десакрализации Крыма, в том числе из-за разрушения Крымского моста, что заставило Россию отвести свои корабли подальше от полуострова.

Кримський міст має бути зруйнований – Буданов