В кремле заявили об отсутствии пока запроса от США на разговор путина и Трампа
Киев • УНН
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что договоренностей с США по поводу разговора Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. Запроса со стороны Вашингтона не поступало.
Договоренностей с США по поводу разговора российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа пока нет, заявил в среду представитель кремля дмитрий песков, которого цитируют росСМИ, пишет УНН.
Детали
"Вы правильно понимаете", - ответил песков на вопрос, был ли пока запрос со стороны Вашингтона на разговор с путиным.
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11 марта Трамп не исключил разговора с путиным еще на этой неделе.
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