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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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У кремлі заявили про відсутність наразі запиту від США на розмову путіна і Трампа

Київ • УНН

 • 15115 перегляди

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що домовленостей із США з приводу розмови володимира путіна та Дональда Трампа наразі немає. Запиту з боку Вашингтона не надходило.

У кремлі заявили про відсутність наразі запиту від США на розмову путіна і Трампа

Домовленостей із США з приводу розмови російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа наразі немає, заявив у середу речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Ви правильно розумієте", - відповів пєсков на запитання, чи запиту з боку Вашингтона на розмову з путіним поки що не було.

Трамп і путін проведуть телефонну розмову у "незвичному" форматі - росЗМІ11.03.25, 23:28 • 79083 перегляди

Доповнення

11 березня Трамп не виключив розмови з путіним ще цього тижня.

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