У кремлі заявили про відсутність наразі запиту від США на розмову путіна і Трампа
Київ • УНН
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що домовленостей із США з приводу розмови володимира путіна та Дональда Трампа наразі немає. Запиту з боку Вашингтона не надходило.
Домовленостей із США з приводу розмови російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа наразі немає, заявив у середу речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.
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"Ви правильно розумієте", - відповів пєсков на запитання, чи запиту з боку Вашингтона на розмову з путіним поки що не було.
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11 березня Трамп не виключив розмови з путіним ще цього тижня.
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