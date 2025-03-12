У кремлі заявили про відсутність наразі запиту від США на розмову путіна і Трампа

Домовленостей із США з приводу розмови російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа наразі немає, заявив у середу речник кремля дмитро пєсков, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Ви правильно розумієте", - відповів пєсков на запитання, чи запиту з боку Вашингтона на розмову з путіним поки що не було.

Трамп і путін проведуть телефонну розмову у "незвичному" форматі - росЗМІ

Доповнення

11 березня Трамп не виключив розмови з путіним ще цього тижня.

Президент США: якщо путін погодиться припинити вогонь - це буде 75% шляху до миру