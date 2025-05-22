В кремле заявили, что путин планирует посетить Донецк и Луганск
Киев • УНН
В кремле сообщили, что путин планирует поездки в оккупированные Донецк и Луганск. Песков добавил, что это якобы "российские регионы".
Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что планы организовать поездки российского диктатора владимира путина во временно оккупированные Донецк и Луганск есть, впоследствии они будут осуществлены.
Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Детали
Такие планы есть постоянно, со временем они будут осуществлены. Мы будем также вас информировать
Он заявил, что Донецкая и Луганская области это якобы "российские регионы".
Вы знаете, что путин активно посещает российские регионы, и в данном случае и Донецкая республика, и Луганская республика не являются исключением
Напомним
российский диктатор владимир путин посетил курскую область, которую россия не контролирует полностью.