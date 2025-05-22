В кремле заявили, что путин планирует посетить Донецк и Луганск

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что планы организовать поездки российского диктатора владимира путина во временно оккупированные Донецк и Луганск есть, впоследствии они будут осуществлены.

Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Такие планы есть постоянно, со временем они будут осуществлены. Мы будем также вас информировать

Он заявил, что Донецкая и Луганская области это якобы "российские регионы".

Вы знаете, что путин активно посещает российские регионы, и в данном случае и Донецкая республика, и Луганская республика не являются исключением