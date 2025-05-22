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В кремле заявили, что путин планирует посетить Донецк и Луганск

Киев • УНН

 • 762 просмотра

В кремле сообщили, что путин планирует поездки в оккупированные Донецк и Луганск. Песков добавил, что это якобы "российские регионы".

В кремле заявили, что путин планирует посетить Донецк и Луганск

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что планы организовать поездки российского диктатора владимира путина во временно оккупированные Донецк и Луганск есть, впоследствии они будут осуществлены.

Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали 

Такие планы есть постоянно, со временем они будут осуществлены. Мы будем также вас информировать

- сказал песков.

Он заявил, что Донецкая и Луганская области это якобы "российские регионы".

Вы знаете, что путин активно посещает российские регионы, и в данном случае и Донецкая республика, и Луганская республика не являются исключением

- добавил песков. 

Напомним

российский диктатор владимир путин посетил курскую область, которую россия не контролирует полностью. 

Павел Башинский

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