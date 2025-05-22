В кремлі заявили, що путін планує відвідати Донецьк та Луганськ

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що плани організувати поїздки російського диктатора володимира путіна до тимчасово окупованих Донецька і Луганська є, згодом їх буде здійснено.

Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Такі плани є постійно, з часом вони будуть здійснені. Ми будемо також вас інформувати