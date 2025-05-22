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В кремлі заявили, що путін планує відвідати Донецьк та Луганськ

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

У кремлі повідомили, що путін планує поїздки в окуповані Донецьк і Луганськ. Пєсков додав, що це нібито "російські регіони".

В кремлі заявили, що путін планує відвідати Донецьк та Луганськ

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що плани організувати поїздки російського диктатора володимира путіна до тимчасово окупованих Донецька і Луганська є, згодом їх буде здійснено.

Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.

Деталі 

Такі плани є постійно, з часом вони будуть здійснені. Ми будемо також вас інформувати

- сказав пєсков.

Він заявив, що Донецька та Луганська області це нібито "російські регіони".

Ви знаєте, що путін активно відвідує російські регіони, і в даному випадку і Донецька республіка, і Луганська республіка не є винятком

- додав пєсков. 

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін відвідав курську область, яку росія не контролює повністю. 

Павло Башинський

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