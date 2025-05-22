В кремлі заявили, що путін планує відвідати Донецьк та Луганськ
Київ • УНН
У кремлі повідомили, що путін планує поїздки в окуповані Донецьк і Луганськ. Пєсков додав, що це нібито "російські регіони".
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що плани організувати поїздки російського диктатора володимира путіна до тимчасово окупованих Донецька і Луганська є, згодом їх буде здійснено.
Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
Такі плани є постійно, з часом вони будуть здійснені. Ми будемо також вас інформувати
Він заявив, що Донецька та Луганська області це нібито "російські регіони".
Ви знаєте, що путін активно відвідує російські регіони, і в даному випадку і Донецька республіка, і Луганська республіка не є винятком
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін відвідав курську область, яку росія не контролює повністю.