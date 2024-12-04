В Кремле заявили, что оснований для мирных переговоров рф и Украины нет
Киев • УНН
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров с Украиной. Несмотря на это, ряд стран, включая Катар, готовы предоставить площадку для возможных переговоров.
Россия не готова к любым переговорам по прекращению войны в Украине, в Кремле не видят оснований для переговоров. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил представитель российского диктатора Дмитрий Песков. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.
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"Пока нет никаких оснований для переговоров", - цитируют Пескова роспропагандисты, добавляя, что"РФ неоднократно заявляла об открытости диалога".
Он добавил, что ряд стран готовы присоединиться к их организации.
"Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров. И мы благодарны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару", - добавил спикер Кремля.
Напомним
Канцлер Германии и Президент Украины обсудили пути достижения мира с позиции силы Украины. Шольц подчеркнул, что решения по переговорам не могут приниматься без участия Украины.
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