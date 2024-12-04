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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кремле заявили, что оснований для мирных переговоров рф и Украины нет

В Кремле заявили, что оснований для мирных переговоров рф и Украины нет

Киев  •  УНН

 • 3444 просмотра

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для переговоров с Украиной. Несмотря на это, ряд стран, включая Катар, готовы предоставить площадку для возможных переговоров.

Россия не готова к любым переговорам по прекращению войны в Украине, в Кремле не видят оснований для переговоров. Об этом во вторник, 3 декабря, заявил представитель российского диктатора Дмитрий Песков. Об этом сообщают росСМИ, пишет УНН.

Детали

"Пока нет никаких оснований для переговоров", - цитируют Пескова роспропагандисты, добавляя, что"РФ неоднократно заявляла об открытости диалога". 

Он добавил, что ряд стран готовы присоединиться к их организации.   

"Многие страны заявляют о готовности предоставить свою территорию для переговоров. И мы благодарны всем странам за такую добрую волю, в том числе и Катару", - добавил спикер Кремля.

Напомним

Канцлер Германии и Президент Украины обсудили пути достижения мира с позиции силы Украины. Шольц подчеркнул, что решения по переговорам не могут приниматься без участия Украины.

"Желательно на три буквы": Зеленский ответил, на что должна пойти россия2 дек. 2024, 15:13 • 16993 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
katarКатар
germaniyaГермания
olaf-sholtsОлаф Шольц
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина