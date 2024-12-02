"Желательно на три буквы": Зеленский ответил, на что должна пойти россия
Киев • УНН
Президент Украины во время встречи с канцлером Германии заявил, что россия должна "пойти на три буквы". Зеленский подтвердил план завершить войну до 2025 года и отметил важность членства в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский прибегнул к "недипломатической лексике" и отметил, что россия должна пойти "на три буквы", передает УНН.
"На что должна пойти россия? Желательно на три буквы. Понятно, что она делает то, что делает — убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом. Пока что наш план неизменен. Мы хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году эта война закончилась", — подчеркнул Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем.
В конце он добавил: "Извините за недипломатическую лексику".
Президент также отметил, что Украина продолжает настаивать на полном восстановлении своей территориальной целостности. Также Зеленский настаивает на важности членства в НАТО для безопасности и процветания Украины, подчеркнул, что война находится в "сложном периоде".
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