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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Желательно на три буквы": Зеленский ответил, на что должна пойти россия

"Желательно на три буквы": Зеленский ответил, на что должна пойти россия

Киев  •  УНН

 • 6198 просмотра

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Президент Украины во время встречи с канцлером Германии заявил, что россия должна "пойти на три буквы". Зеленский подтвердил план завершить войну до 2025 года и отметил важность членства в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский прибегнул к "недипломатической лексике" и отметил, что россия должна пойти "на три буквы", передает УНН.

"На что должна пойти россия? Желательно на три буквы. Понятно, что она делает то, что делает — убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом. Пока что наш план неизменен. Мы хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году эта война закончилась", — подчеркнул Зеленский во время брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцем.

В конце он добавил: "Извините за недипломатическую лексику".

Президент также отметил, что Украина продолжает настаивать на полном восстановлении своей территориальной целостности. Также Зеленский настаивает на важности членства в НАТО для безопасности и процветания Украины, подчеркнул, что война находится в "сложном периоде".

В обмен на членство в НАТО: Зеленский назвал условие, при котором готов "прекратить войну"29 нояб. 2024, 19:04 • 32444 просмотра

Напомним

Канцлер Германии совершил неанонсированный визит в Киев впервые с лета 2022 года. По данным Bild, Шольц хочет узнать позицию Зеленского относительно возможных мирных переговоров перед потенциальной победой Трампа.

В США готовы снять санкции с рф ради мирного соглашения с Украиной - СМИ29 нояб. 2024, 16:37 • 27654 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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