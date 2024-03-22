В Краматорске Донецкой области из-за атаки рф применяются экстренные отключения света

Из-за массированной сегодняшней атаки рф применяются экстренные отключения света также и в Краматорске Донецкой области, сообщает Краматорский городской совет, передает УНН.

Из-за ночных ударов россиян энергетики вынуждены применять экстренные отключения в Краматорске. Просим жителей города с пониманием отнестись к сложившейся ситуации - говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сегодня заявил, что россияне совершили самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Цель - не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны.