В Конотопе умер мужчина, раненный во время атаки рф дронами
Киев • УНН
42-летний мужчина скончался в больнице от ранений, полученных во время массированной атаки беспилотников на Конотоп 12 сентября. Трагический случай произошел в Сумской области.
42-летний мужчина скончался в больнице от ранений, полученных во время массированной атаки вражеских беспилотников на Конотоп в Сумской области 12 сентября, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.
В больнице скончался 42-летний мужчина, который был ранен во время массированной атаки беспилотников на город Конотоп 12 сентября
«Печальная новость... Мужчина, 42 лет, который ехал помогать людям после первых прилетов по Конотопу, умер в больнице», - отметил мэр Конотопа Артем Семенихин в Telegram.
Атака рф на Конотоп: правоохоронці показали наслідки12 сентября 2024, 06:19 • 14448 просмотров