В Конотопе умер мужчина, раненный во время атаки рф дронами

42-летний мужчина скончался в больнице от ранений, полученных во время массированной атаки вражеских беспилотников на Конотоп в Сумской области 12 сентября, сообщили в Сумской областной прокуратуре в пятницу, пишет УНН.

В больнице скончался 42-летний мужчина, который был ранен во время массированной атаки беспилотников на город Конотоп 12 сентября - сообщили в прокуратуре в Telegram.

«Печальная новость... Мужчина, 42 лет, который ехал помогать людям после первых прилетов по Конотопу, умер в больнице», - отметил мэр Конотопа Артем Семенихин в Telegram.

Атака рф на Конотоп: правоохоронці показали наслідки