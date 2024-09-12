Атака рф на Конотоп: правоохранители показали последствия
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронами на Конотоп пострадало 14 человек, включая несовершеннолетнего. Повреждены жилые дома, больница, учебное заведение и другие объекты инфраструктуры.
Среди пострадавших в результате атаки российских войск на Конотоп в Сумской области есть несовершеннолетний, сообщили в Национальной полиции, вместе и Сумской областной прокуратурой показав последствия вражеского удара, пишет УНН.
Детали
По информации прокуратуры, в ночь с 11 на 12 сентября враг атаковал, по предварительным данным, дронами типа "Shahed" объекты критической и гражданской инфраструктуры Конотопа Сумской области.
Прокуратура сообщает о 14 пострадавших по информации на 8 часов. По данным полиции, среди пострадавших один человек в тяжелом состоянии, а также "среди раненых есть несовершеннолетний".
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Как сообщили в полиции и прокуратуре, повреждены семь многоквартирных домов, один жилой дом, больница, учебное заведение, 3 автомобиля, гаражи, магазин, банковское учреждение.
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