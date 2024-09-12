Атака рф на Конотоп: правоохоронці показали наслідки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки дронами на Конотоп постраждало 14 осіб, включаючи неповнолітнього. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, навчальний заклад та інші об'єкти інфраструктури.
Серед постраждалих внаслідок атаки російських військ на Конотоп у Сумській області є неповнолітній, повідомили у Національній поліції, разом і Сумською обласною прокуратурою показавши наслідки ворожого удару, пише УНН.
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За інформацією прокуратури, у ніч з 11 на 12 вересня ворог атакував, за попередніми даними, дронами типу "Shahed" обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури Конотопа Сумської області.
Прокуратура повідомляє про 14 постраждалих за інформацією на 8 годину. За даними поліції, серед постраждалих одна людина у тяжкому стані, також "серед поранених є неповнолітній".
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Як повідомили у поліції та прокуратурі, пошкоджено сім багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, 3 автомобілі, гаражі, магазин, банківську установу.
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