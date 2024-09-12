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Атака рф на Конотоп: правоохоронці показали наслідки

Атака рф на Конотоп: правоохоронці показали наслідки

Київ • УНН

 • 15081 перегляди

Внаслідок нічної атаки дронами на Конотоп постраждало 14 осіб, включаючи неповнолітнього. Пошкоджено житлові будинки, лікарню, навчальний заклад та інші об'єкти інфраструктури.

Серед постраждалих внаслідок атаки російських військ на Конотоп у Сумській області є неповнолітній, повідомили у Національній поліції, разом і Сумською обласною прокуратурою показавши наслідки ворожого удару, пише УНН.

Деталі

За інформацією прокуратури, у ніч з 11 на 12 вересня ворог атакував, за попередніми даними, дронами типу "Shahed" обʼєкти критичної та цивільної інфраструктури Конотопа Сумської області.

Прокуратура повідомляє про 14 постраждалих за інформацією на 8 годину. За даними поліції, серед постраждалих одна людина у тяжкому стані, також "серед поранених є неповнолітній".

Атака рф на Конотоп: кількість постраждалих зросла до 1412.09.24, 08:47 • 17700 переглядiв

Як повідомили у поліції та прокуратурі, пошкоджено сім багатоквартирних будинків, один житловий будинок, лікарню, навчальний заклад, 3 автомобілі, гаражі, магазин, банківську установу.

Атака рф на Конотоп: коли буде світло - не прогнозують, вода погодинно12.09.24, 08:29 • 17775 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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