У Конотопі помер чоловік, поранений під час атаки рф дронами
Київ • УНН
42-річний чоловік помер у лікарні від поранень, отриманих під час масованої атаки безпілотників на Конотоп 12 вересня. Трагічний випадок стався у Сумській області.
42-річний чоловік помер у лікарні від поранень, отриманих під час масованої атаки ворожих безпілотників на Конотоп у Сумській області 12 вересня, повідомили у Сумській обласній прокуратурі у п'ятницю, пише УНН.
У лікарні помер 42-річний чоловік, який був поранений під час масованої атаки безпілотників на місто Конотоп 12 вересня
"Сумна новина... Чоловік, 42 років, який їхав допомагати людям після перших прильотів по Конотопу, помер в лікарні", - зазначив мер Конотопа Артем Семеніхін у Telegram.
Атака рф на Конотоп: правоохоронці показали наслідки12.09.24, 09:19 • 15081 перегляд