В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о ленд-лизе для Украины
Киев • УНН
В Конгрессе США зарегистрирован законопроект FREEDOM FIRST LEND-LEASE ACT для предоставления оборонной помощи Украине. Республиканец Джо Уилсон инициировал документ, расширяющий полномочия президента по передаче вооружения.
На сайте Конгресса США появился законопроект FREEDOM FIRST LEND-LEASE ACT, который предусматривает предоставление президенту США расширенных полномочий для заключения соглашений с правительством Украины о передаче в заем или аренду оборонных средств.
Об этом пишет УНН с ссылкой на сайт Конгресса США.
Документ инициировал конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.
H.R.1158 - Предоставить расширенные полномочия президенту заключать соглашения с правительством Украины о передаче в заем или аренду оборонных средств этому правительству для защиты гражданского населения Украины от российского военного вторжения и с другими целями
Конгрессмен-республиканец в соцсети Х раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена, заявив, что такой законопроект должен был быть принят давно.
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Напомним,
В мае 2022 года президент США Джо Байден подписал федеральный закон о «ленд-лизе» для Украины.
В декабре 2024 года в утвержденном Палатой представителей США законе об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA) не содержится положения о продлении срока действия закона о лендлизе для защиты демократии в Украине.