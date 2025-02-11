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В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о ленд-лизе для Украины

В Конгрессе США зарегистрировали законопроект о ленд-лизе для Украины

Киев  •  УНН

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В Конгрессе США зарегистрирован законопроект FREEDOM FIRST LEND-LEASE ACT для предоставления оборонной помощи Украине. Республиканец Джо Уилсон инициировал документ, расширяющий полномочия президента по передаче вооружения.

На сайте Конгресса США появился законопроект FREEDOM FIRST LEND-LEASE ACT, который предусматривает предоставление президенту США расширенных полномочий для заключения соглашений с правительством Украины о передаче в заем или аренду оборонных средств.

Об этом пишет УНН с ссылкой на сайт Конгресса США.

Документ инициировал конгрессмен-республиканец Джо Уилсон.

H.R.1158 - Предоставить расширенные полномочия президенту заключать соглашения с правительством Украины о передаче в заем или аренду оборонных средств этому правительству для защиты гражданского населения Украины от российского военного вторжения и с другими целями

 - говорится в сообщении.

 Конгрессмен-республиканец в соцсети Х раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена, заявив, что такой законопроект должен был быть принят давно.

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Привлеките россию к столу переговоров через американскую силу!

- добавил Уилсон.

Напомним,

В мае 2022 года президент США Джо Байден подписал федеральный закон о «ленд-лизе» для Украины.

 В декабре 2024 года в утвержденном Палатой представителей США законе об ассигнованиях на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA) не содержится положения о продлении срока действия закона о лендлизе для защиты демократии в Украине. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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