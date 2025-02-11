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У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про ленд-ліз для України

У Конгресі США зареєстрували законопроєкт про ленд-ліз для України

Київ • УНН

 • 37811 перегляди

У Конгресі США зареєстровано законопроєкт FREEDOM FIRST LEND-LEASE ACT для надання оборонної допомоги Україні. Республіканець Джо Вілсон ініціював документ, що розширює повноваження президента щодо передачі озброєння.

На сайті Конгресу США з’явився законопроєкт FREEDOM FIRST LEND-LEASE ACT, який передбачає надання президенту США розширених повноважень для укладання угод з урядом України щодо передачі в позику або оренду оборонних засобів.

Про це пише УНН з посиланням на сайт Конгресу США.

Документ ініціював конгресмен-республіканець Джо Вілсон.

H.R.1158 – Надати розширені повноваження президенту укладати угоди з урядом України щодо передачі в позику або оренду оборонних засобів цьому уряду для захисту цивільного населення України від російського військового вторгнення та з іншими цілями

 - йдеться у повідомленні.

 Конгресмен-республіканець у соцмережі Х розкритикував попереднього президента США Джо Байдена, заявивши, що такий законопроєкт мав бути ухвалений давно.

Image

Притягніть росію до столу переговорів через американську силу!

– додав Вілсон.

Нагадаємо

В травні 2022 року президент США Джо Байден підписав федеральний закон про "ленд-ліз" для України.

 У грудні 2024 року у затвердженому Палатою представників США законі про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA) не міститься положення щодо продовження терміну дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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