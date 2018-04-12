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В Киеве "Газель" сбил во дворе дома ребенка

В Киеве "Газель" сбил во дворе дома ребенка

Киев  •  УНН

 • 27010 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Киеве на Виноградарь водитель автомобиля "Газель" сбил во дворе дома ребенка. Об этом сообщают пользователи соцсетей, передает УНН.

"Сегодня, около 18:00, на придомовых территориях, между детской площадкой и школой водитель автомобиля Газель сбил мальчика 9-лет. Как объясняет сам водитель, ребенка не увидел, потому что тот выбежал из-за припаркованного автомобиля. К счастью, серьезных травм медики не обнаружили - несколько рваных ран и ЗЧМТ, но для более детального обследования забрали в больницу. На месте работает экипаж патрульной полиции, ожидают следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Напомним, в Подмосковье автобус с детьми столкнулся с легковым авто . По предварительным данным, в результате аварии 15 детей пострадали и один человек погиб.

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