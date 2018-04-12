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В Києві “Газель” збив у дворі будинку дитину

В Києві “Газель” збив у дворі будинку дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Києві на Виноградорі водій автомобіля “Газель” збив у дворі будинку дитину. Про це повідомляють користувачі соцмереж, передає УНН.

“Сьогодні, приблизно о 18:00, на прибудинкового території, між дитячим майданчиком і школою водій автомобіля Газель збив хлопчика 9-років. Як пояснює сам водій, дитини не побачив, тому що той вибіг з-за припаркованого автомобіля. На щастя, серйозних травм медики не виявили — кілька рваних ран і ЗЧМТ, але для більш детального обстеження забрали в лікарню. На місці працює екіпаж патрульної поліції, очікують слідчо-оперативну групу”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у Підмосков’ї автобус з дітьми зіткнувся з легковим авто. За попередніми даними, внаслідок аварії 15 дітей постраждали та одна людина загинула.

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