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У Підмосков'ї автобус з 40 дітьми потрапив в аварію: є загиблі та постраждал

У Підмосков'ї автобус з 40 дітьми потрапив в аварію: є загиблі та постраждал

Київ • УНН

 • 8113 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Підмосков’ї автобус з дітьми зіткнувся з легковим авто. За попередніми даними, внаслідок аварії 15 дітей постраждали та одна людина загинула. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Внаслідок лобового зіткнення екскурсійного автобуса, який перевозив дітей, і легкового автомобіля 15 дітей звернулися за медичною допомогою, водій легкового автомобіля загинув на місці", — зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, в автобусі на час аварії перебували 54 людини, серед яких 40 дітей. Вони поверталися в Клин з екскурсії в Ногінську.

У прес-службі Головного управління МВС Росії у Московській області агентству повідомили, що зіткнення сталося з автомобілем ВАЗ-2109 поблизу населеного пункту Царьов.

Як повідомляв УНН, під Одесою внаслідок ДТП  загинув один пасажир та ще десятеро постраждали. 

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