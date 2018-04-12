У Підмосков'ї автобус з 40 дітьми потрапив в аварію: є загиблі та постраждал
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Підмосков’ї автобус з дітьми зіткнувся з легковим авто. За попередніми даними, внаслідок аварії 15 дітей постраждали та одна людина загинула. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Внаслідок лобового зіткнення екскурсійного автобуса, який перевозив дітей, і легкового автомобіля 15 дітей звернулися за медичною допомогою, водій легкового автомобіля загинув на місці", — зазначив співрозмовник агентства.
За його словами, в автобусі на час аварії перебували 54 людини, серед яких 40 дітей. Вони поверталися в Клин з екскурсії в Ногінську.
У прес-службі Головного управління МВС Росії у Московській області агентству повідомили, що зіткнення сталося з автомобілем ВАЗ-2109 поблизу населеного пункту Царьов.
Як повідомляв УНН, під Одесою внаслідок ДТП загинув один пасажир та ще десятеро постраждали.