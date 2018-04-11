Під Одесою внаслідок ДТП загинув один пасажир та ще десятеро постраждали
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес- службі ГУНП в Одеській області.
Аварія сталася близько сьомої години вечора на автошляху в с. Ліски. Автомобіль “Таврія” зіткнувся з автомобілем “Мерседес Спринтер”.
“Внаслідок зіткнення 57-річний пасажир “Мерседеса” загинув на місці, ще десятеро осіб отримали тілесні ушкодження різної тяжкості, з них четверо — госпіталізовані",- йдеться у повідомленні.
На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події встановлюються.
Як повідомляв УНН, маршрутка зіштовхнулась із джипом на Київщині, є травмовані.