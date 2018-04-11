Маршрутка зіштовхнулась із джипом на Київщині, є травмовані

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Київській області сьогодні вранці внаслідок зіткнення маршрутки з джипом отримали травми чотири пасажири. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.

“Сьогодні близько сьомої години ранку на 36 кілометрі автодороги Київ-Одеса поблизу смт. Калинівка сталася ДТП за участі автомобілів "Богдан“ та "Мерседес“. Чотирьох постраждалих пасажирів маршрутки з травмами різного ступеня тяжкості доставлено в лікарню”, — йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що 53-річний водій “Богдану”, в салоні якого знаходилися шість працівників одного з підприємств, намагаючись здійснити розворот через зустрічну смугу, допустив зіткнення з “Мерседесом” під керуванням 37-річного киянина.

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На місці події працюють слідчі та експерти. Поліція відкрила за даним фактом кримінального провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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