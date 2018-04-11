Маршрутка столкнулась с джипом в Киевской области, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Киевской области сегодня утром в результате столкновения маршрутки с джипом получили травмы четыре пассажира. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"Сегодня около семи часов утра на 36 километре автодороги Киев-Одесса вблизи с. Калиновка произошло ДТП с участием автомобилей "Богдан" и "Мерседес". Четырех пострадавших пассажиров маршрутки с травмами различной степени тяжести доставили в больницу", - говорится в сообщении.
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Установлено, что 53-летний водитель "Богдана", в салоне которого находились шесть работников одного из предприятий, пытаясь осуществить разворот через встречную полосу, столкнулся с "Мерседесом" под управлением 37-летнего киевлянина.
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На месте происшествия работают следователи и эксперты. Полиция открыла по данному факту уголовного производства по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.