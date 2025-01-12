В Китае запустили первый в мире поезд метро из углеродного волокна
Киев • УНН
В городе Циндао заработал инновационный поезд метро CETROVO 1.0, изготовленный из композитных материалов на основе углеродного волокна. Транспорт на 11% легче традиционных моделей и потребляет на 7% меньше энергии.
В городе Циндао, расположенном в провинции Шаньдун, начал работу первый в Китае поезд метро, изготовленный с применением композитных материалов на основе углеродного волокна. Об этом сообщает Синьхуа, передает УНН.
Детали
Конструкция поезда значительно легче традиционных моделей благодаря использованию углеродного волокна для изготовления кузова и рамы. Это позволило уменьшить их вес на 25% и 50% соответственно, что в результате сделало все транспортное средство на 11% легче.
Энергоэффективность CETROVO 1.0 также впечатляет: новый подход к конструкции помогает сократить потребление энергии на 7%, что способствует значительному снижению выбросов углекислого газа. Ожидается, что поезд уменьшит вредные выбросы на 130 тонн ежегодно, что делает его экологически ответственным выбором.
Интерьер поезда также демонстрирует использование углеродного волокна - от стильных чёрных сидений до эргономичного пульта управления. Дизайн сочетает минимализм и передовые технологии, создавая атмосферу будущего.
Дополнительной инновацией стала система SmartCare, созданная для технического обслуживания. Благодаря использованию цифровых двойников она обеспечивает мониторинг состояния поезда в реальном времени, автоматическое обнаружение неисправностей и оптимизацию ремонтных процессов. Это значительно сокращает расходы на содержание транспорта и повышает его надежность.
Первый пробный поезд прошел по обновленному участку метро в Киеве31.08.24, 03:51 • 35050 просмотров