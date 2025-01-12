У Китаї запустили перший у світі поїзд метро з вуглецевого волокна
Київ • УНН
У місті Циндао запрацював інноваційний поїзд метро CETROVO 1.0, виготовлений з композитних матеріалів на основі вуглецевого волокна. Транспорт на 11% легший за традиційні моделі та споживає на 7% менше енергії.
У місті Циндао, що розташоване в провінції Шаньдун, розпочав роботу перший у Китаї поїзд метро, виготовлений із застосуванням композитних матеріалів на основі вуглецевого волокна. Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.
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Конструкція поїзда значно легша за традиційні моделі завдяки використанню вуглецевого волокна для виготовлення кузова і рами. Це дозволило зменшити їхню вагу на 25% та 50% відповідно, що в результаті зробило весь транспортний засіб на 11% легшим.
Енергоефективність CETROVO 1.0 також вражає: новий підхід до конструкції допомагає скоротити споживання енергії на 7%, що сприяє значному зниженню викидів вуглекислого газу. Очікується, що поїзд зменшить шкідливі викиди на 130 тонн щорічно, що робить його екологічно відповідальним вибором.
Інтер’єр поїзда також демонструє використання вуглецевого волокна – від стильних чорних сидінь до ергономічного пульта керування. Дизайн поєднує мінімалізм і передові технології, створюючи атмосферу майбутнього.
Додатковою інновацією стала система SmartCare, створена для технічного обслуговування. Завдяки використанню цифрових двійників вона забезпечує моніторинг стану поїзда в реальному часі, автоматичне виявлення несправностей та оптимізацію ремонтних процесів. Це значно скорочує витрати на утримання транспорту і підвищує його надійність.
Перший пробний поїзд пройшов оновленою ділянкою метро в Києві31.08.24, 03:51 • 35173 перегляди