Первый пробный поезд прошел по обновленному участку метро в Киеве
Киев • УНН
В ночь на 31 августа состоялся пробный запуск поезда на участке метро «Лыбедская» - «Демеевская». Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что продолжаются проверки систем безопасности перед возобновлением пассажирского движения.
В ночь с 30 на 31 августа по обновленному участку между станциями метро «Лыбедская» - «Демеевская» прошел первый пробный поезд. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
«В составе поезда также специальный вагон, который проверяет новое путевое полотно, в частности по соблюдению надлежащей ширины колеи, отступлений и возможной просадки. Проверяет и тестирует пробный поезд и системы безопасности движения на разных скоростях», - отметил Кличко.
Мэр добавил, что для запуска первого пробного поезда был осуществлен комплекс подготовительных работ с соединением конструкций тоннеля с новой частью тоннеля и участков, которые усилили.
«В частности, проложили все необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи. Осуществили монтаж и подключение контактного рельса, через который идет питание для движения поездов. Монтаж и настройка систем безопасности движения поездов», - отметил Виталий Кличко.
В дальнейшем в ночное время будут тщательно проверять инженерные и безопасные системы перед полноценным восстановлением движения поездов с пассажирами.
«Работы продолжаются в круглосуточном режиме, чтобы в ближайшие недели восстановить движение поездов», - добавил городской голова Киева.
Напомним, ремонтные работы в тоннеле на Оболонско-Теремковской ветке метрополитена в Киеве полностью завершатся до 10 сентября. В частности, движение поездов между станциями будет восстановлено до 15 сентября.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на перегоне между станциями метро «Демеевская» - «Лыбедская» продолжается завершающий этап восстановительных работ.
Рятувальники витягли чоловіка з-під вагона метро в Києві29 августа 2024, 20:55 • 27499 просмотров