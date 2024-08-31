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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первый пробный поезд прошел по обновленному участку метро в Киеве

Первый пробный поезд прошел по обновленному участку метро в Киеве

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 00:51  •  4666 просмотра

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В ночь на 31 августа состоялся пробный запуск поезда на участке метро «Лыбедская» - «Демеевская». Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что продолжаются проверки систем безопасности перед возобновлением пассажирского движения.

В ночь с 30 на 31 августа по обновленному участку между станциями метро «Лыбедская» - «Демеевская» прошел первый пробный поезд. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

«В составе поезда также специальный вагон, который проверяет новое путевое полотно, в частности по соблюдению надлежащей ширины колеи, отступлений и возможной просадки. Проверяет и тестирует пробный поезд и системы безопасности движения на разных скоростях», - отметил Кличко.

Мэр добавил, что для запуска первого пробного поезда был осуществлен комплекс подготовительных работ с соединением конструкций тоннеля с новой частью тоннеля и участков, которые усилили.

«В частности, проложили все необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи. Осуществили монтаж и подключение контактного рельса, через который идет питание для движения поездов. Монтаж и настройка систем безопасности движения поездов», - отметил Виталий Кличко.

В дальнейшем в ночное время будут тщательно проверять инженерные и безопасные системы перед полноценным восстановлением движения поездов с пассажирами.

«Работы продолжаются в круглосуточном режиме, чтобы в ближайшие недели восстановить движение поездов», - добавил городской голова Киева.

Напомним, ремонтные работы в тоннеле на Оболонско-Теремковской ветке метрополитена в Киеве полностью завершатся до 10 сентября. В частности, движение поездов между станциями будет восстановлено до 15 сентября.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на перегоне между станциями метро «Демеевская» - «Лыбедская» продолжается завершающий этап восстановительных работ.

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