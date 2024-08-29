Спасатели вытащили мужчину из-под вагона метро в Киеве
Киев • УНН
На станции «Университет» в Киеве мужчина попал под вагон метро. Спасатели деблокировали пострадавшего, которому ампутировали ногу. Движение поездов по красной линии восстановлено.
Спасатели достали человека из-под вагона на станции метро «Университет» в Киеве, который упал туда ранее в четверг, движение поездов восстановлено, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
«На станции метро «Университет» мужчину зажало под четвертым вагоном поезда. С помощью шанцевого инструмента спасатели деблокировали мужчину из-под вагона. С травматической ампутацией правой ноги ниже колена, пострадавший 2004 года рождения передан медикам для дальнейшей госпитализации», - говорится в сообщении.
Отмечается, что все обстоятельства будут устанавливать правоохранители.
Движение поездов по красной линии метро восстановлено в обычном режиме, добавили в ведомстве.
У Києві пасажир потрапив на колії метро "Університет"29 августа 2024, 19:18 • 9834 просмотра