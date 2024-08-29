В Киеве пассажир попал на пути метро «Университет» на пути метро «Университет»

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  113592 просмотра
"Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

"Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

  •  42196 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  109402 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  102449 просмотра
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  89430 просмотра
публикации
Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  89430 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  102449 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  109402 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  113592 просмотра
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
Эксклюзив

  •  106420 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

Старейший кинофестиваль в мире начался в Венеции на острове Лидо: подборка представленных фильмов

  •  29712 просмотра
29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

29 августа: День рождения мотоцикла, Усекновение главы Иоанна Крестителя

  •  103893 просмотра
Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

Изображение поверх фото в публикациях, новые шрифты и анимации: Instagram выпустил обновление

28 августа 2024, 18:35  •  79520 просмотра
«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

«Внимание, воры на границе": пограничники показали видео, как подкармливали лису сосисками

28 августа 2024, 13:35  •  79701 просмотра
28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа: Международный день чтения комиксов, День галстука-бабочки, День галстука-бабочки

28 августа 2024, 03:03  •  104031 просмотра
Актуальное
В Киеве пассажир попал на пути метро «Университет» на пути метро «Университет»

В Киеве пассажир попал на пути метро «Университет» на пути метро «Университет»

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 19:18  •  4385 просмотра

Read in English

На станции метро «Университет» в Киеве пассажир попал на рельсы. Движение поездов на красной линии ограничено, станции «Театральная» и «Университет» временно закрыты для входа.

В четверг, 29 августа, в столице на станции метро «Университет» пассажир попал на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН

Детали

Движение поездов по «красной» линии метро осуществляется между станциями «Академгородок» - «Вокзальная»,  «Крещатик» - «Лесная»

«Станции «Театральная» и «Университет» временно закрыты для входа пассажиров.

На станции «Университет» пассажир попал на пути», - заявили в КГГА.

Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Станція метро "Вокзальна" у Києві тимчасово працює лише на вихід: що відомо29 августа 2024, 09:59 • 18342 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиев
Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024
  •  26293 просмотра

Пловчиха Анна Гонтарь завоевала бронзу на Паралимпиаде-2024

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль
  •  32669 просмотра

Паралимпиада-2024: первую медаль для Украины получил пловец Антон Коль

Эксклюзив
Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления
  •  54887 просмотра

Хаб профессий, тренинги для лидеров, волонтерские сборы: какие еще проекты реализуются в Броварской громаде в рамках ученического самоуправления

Эксклюзив
Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны
  •  78216 просмотра

Эксперт: чистка налоговой от людей Гетманцева - предупреждение от власти, что им не довольны

Эксклюзив
Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми
  •  71845 просмотра

Киевское метро обустроит 12 станций для людей с инвалидностью: какие станут первыми

Эксклюзив
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
  •  106420 просмотра

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

Эксклюзив
Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара
  •  79304 просмотра

Враг впервые бил по Украине "Калибрами" с кассетной боевой частью: в КНИИСЭ рассказали новые подробности недавнего массированного ракетного удара

Эксклюзив
"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"
28 августа 2024, 11:21  •  116691 просмотра

"Мамкины писаки" из АРМА запутались в менеджменте активов ТРК "City Mall"

Эксклюзив
Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст
28 августа 2024, 09:40  •  116893 просмотра

Специалисты КНИИСЭ установили, что россияне стали чаще использовать ракеты с кассетными боевыми частями - Минюст

Эксклюзив
Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть
28 августа 2024, 09:18  •  113139 просмотра

Киевское метро закупит 20 современных метропоездов: как они будут выглядеть

Популярные

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  89430 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  102449 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  109402 просмотра
"Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

"Безопасность для Европы начинается со смелых решений для Украины": Кулеба послал месседж ЕС относительно разрешения бить по целям в глубине рф

  •  42196 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  113592 просмотра

Публикации

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

Беглецы под прицелом: как бывший нардеп Ризаненко поддерживал бизнес в Крыму после аннексии

  •  89430 просмотра
Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

Независимый аудит в НАБУ: кто будет проверять деятельность антикоррупционеров

  •  102449 просмотра
Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

Присягу не нарушил? Гетманцев отмечает пятую годовщину у власти

  •  109402 просмотра
Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

Неэффективность или выборочное управление: как работает АРМА под руководством "мамы" Елены Думы

  •  113592 просмотра
"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников

"Защита Украины": в МОН рассказали о запуске обновленной программы для школьников
Эксклюзив

  •  106420 просмотра

Война

Президент Чехии поддерживает удары Украины по целям в России

Президент Чехии поддерживает удары Украины по целям в России

  •  7005 просмотра
F-16 украинского пилота Алексея Меся, вероятно, был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации - нардеп

F-16 украинского пилота Алексея Меся, вероятно, был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации - нардеп

  •  8875 просмотра
"Выборы" в оккупированном Крыму: школы на неделю перейдут на "дистанционку"

"Выборы" в оккупированном Крыму: школы на неделю перейдут на "дистанционку"

  •  11141 просмотра
Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

  •  21098 просмотра
Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

  •  24942 просмотра

политика

Президент Чехии поддерживает удары Украины по целям в России

Президент Чехии поддерживает удары Украины по целям в России

  •  7005 просмотра
Суд заочно избрал меру пресечения для нардепа Дмитрука

Суд заочно избрал меру пресечения для нардепа Дмитрука

  •  12622 просмотра
Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

  •  21098 просмотра
Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем УПЦ (МП) завысила количество участников крестного хода

Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем УПЦ (МП) завысила количество участников крестного хода

  •  21845 просмотра
ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе

ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе

  •  27193 просмотра

Война

Президент Чехии поддерживает удары Украины по целям в России

Президент Чехии поддерживает удары Украины по целям в России

  •  7005 просмотра
F-16 украинского пилота Алексея Меся, вероятно, был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации - нардеп

F-16 украинского пилота Алексея Меся, вероятно, был сбит ЗРК Patriot из-за дискоординации - нардеп

  •  8875 просмотра
"Выборы" в оккупированном Крыму: школы на неделю перейдут на "дистанционку"

"Выборы" в оккупированном Крыму: школы на неделю перейдут на "дистанционку"

  •  11141 просмотра
Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

  •  21098 просмотра
Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

  •  24942 просмотра

политика

Президент Чехии поддерживает удары Украины по целям в России

Президент Чехии поддерживает удары Украины по целям в России

  •  7005 просмотра
Суд заочно избрал меру пресечения для нардепа Дмитрука

Суд заочно избрал меру пресечения для нардепа Дмитрука

  •  12622 просмотра
Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против Украины - МИД

  •  21098 просмотра
Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем УПЦ (МП) завысила количество участников крестного хода

Центр противодействия дезинформации объяснил, зачем УПЦ (МП) завысила количество участников крестного хода

  •  21845 просмотра
ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе

ЕС ускорит предоставление оружия и оборудования для энергосистемы Украины: Кулеба по итогам встречи в Брюсселе

  •  27193 просмотра

Новости Бизнеса

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

30 многоканальных РЭБов получила Национальная гвардия от WOG и сообщества PRIDE

  •  35341 просмотра
"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

"Черниговское" запускает национальную кампанию "Вышиваем ценности ко Дню Независимости"

28 августа 2024, 10:00  •  61636 просмотра
Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

Хорошие стоматологические клиники в Киеве: как сделать правильный выбор

27 августа 2024, 07:59  •  100413 просмотра

Экономика

Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

Несмотря на атаку россиян энергетикам удалось не допустить масштабной аварии в энергосистеме - Минэнерго

  •  24942 просмотра
Япония готовит новый проект грантовой помощи для восстановления Украины

Япония готовит новый проект грантовой помощи для восстановления Украины

  •  14319 просмотра
АМКУ оштрафовал две компании на почти 700 тысяч гривен за сговор на аукционе по продаже имущества «Укрспирта»

АМКУ оштрафовал две компании на почти 700 тысяч гривен за сговор на аукционе по продаже имущества «Укрспирта»

  •  24297 просмотра
В Украине завтра отключения будут в течение суток: когда света будет меньше всего

В Украине завтра отключения будут в течение суток: когда света будет меньше всего

  •  17117 просмотра
Во Львове с 1 сентября вырастет стоимость проезда: кому придется платить 25 гривен

Во Львове с 1 сентября вырастет стоимость проезда: кому придется платить 25 гривен

  •  17283 просмотра

Киев

В Киеве пассажир попал на пути метро «Университет» на пути метро «Университет»

В Киеве пассажир попал на пути метро «Университет» на пути метро «Университет»

  •  4414 просмотра
В Киеве переименовали 7 улиц в честь защитников Украины

В Киеве переименовали 7 улиц в честь защитников Украины

  •  14818 просмотра
Проблему устранили: станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила полноценную работу

Проблему устранили: станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила полноценную работу

  •  17374 просмотра
Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно работает только на выход: что известно

Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно работает только на выход: что известно

  •  18342 просмотра
В Киеве задержали поджигателя полицейских авто

В Киеве задержали поджигателя полицейских авто

  •  18632 просмотра