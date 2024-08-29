В Киеве пассажир попал на пути метро «Университет» на пути метро «Университет»
Киев • УНН
На станции метро «Университет» в Киеве пассажир попал на рельсы. Движение поездов на красной линии ограничено, станции «Театральная» и «Университет» временно закрыты для входа.
В четверг, 29 августа, в столице на станции метро «Университет» пассажир попал на рельсы. Об этом сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.
Детали
Движение поездов по «красной» линии метро осуществляется между станциями «Академгородок» - «Вокзальная», «Крещатик» - «Лесная»
«Станции «Театральная» и «Университет» временно закрыты для входа пассажиров.
На станции «Университет» пассажир попал на пути», - заявили в КГГА.
Сейчас на месте происшествия работают соответствующие службы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.
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