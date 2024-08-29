Станция метро "Вокзальная" в Киеве временно работает только на выход: что известно
Киев • УНН
Из-за остановки эскалатора станция «Вокзальная» красной линии метро Киева временно работает только на выход. Специалисты устраняют неисправность, о восстановлении обычного режима работы сообщат дополнительно.
В Киеве из-за остановки эскалатора станция "Вокзальная" красной линии метро временно работает только на выход. Специалисты устраняют неисправность, сообщили в КГГА, пишет УНН.
Красная линия метро: станция "Вокзальная" временно работает только на выход. На вход для пассажиров станция закрыта. Временные ограничения действуют из-за остановки эскалатора, работающего на подъем. Сейчас специалисты эскалаторной службы уже устраняют неисправность
Средний резервный эскалатор проходит плановый капитальный ремонт, добавили в КГГА.
О восстановлении обычного режима работы станции сообщат дополнительно.
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