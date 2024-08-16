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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Строительство метро на Виноградарь начнется в октябре: в КГГА рассказали детали

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 09:33  •  3594 просмотра

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Подрядная компания начнет строительство метро на Виноградарь в октябре за собственные средства. КГГА оплатит работы только после проверки государственной экспертизой и подтверждения их качества.

В столице строительство метро на Виноградарь начнут в октябре. Подрядная компания выполнит работы за собственные средства, и только после проверки государственной экспертизой и подтверждения их качества, оплата будет выполнена. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, передает УНН

Надеемся на то, что начнем работы в этом году, а на объемные работы выйдем в 2025 году. У нас основными критериями отбора подрядной организации было то, что подрядная организация выполняет работы за собственные средства. Только после этого, когда работы выполнены, они предоставляют акты выполненных работ, которые обязательно должны быть проверены государственной экспертизой, что подтвердит качественно выполненные  работы

- заявил Кандибор. 

По словам Кандибора, только после экспертизы и проверки качества выполненной работы будет осуществляться оплата. 

Наш договор не предусматривает авансирования, не предусматривает предоплат.... Будет факт оплаты средств, после того, как будут выполнены работы и проверены государственной экспертизой...В октябре  месяца уже начнется активная фаза работ

 - добавил чиновник. 

Напомним

В декабре 2023 года Киевский метрополитен разорвал контракт с "Киевметростроем" на продление Сырецко-Печерской линии из-за нарушения сроков, несмотря на инвестиции в 4 миллиарда гривен.

В мае этого года КП "Киевский метрополитен" объявил тендер стоимостью почти 14 миллиардов гривен на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии метро в направлении жилого массива Виноградарь.

15 августа стало известно, что "Киевский метрополитен" заключил соглашение о продолжении строительства Сырецко-Печерской линии в направлении Виноградаря с компанией "Группа компаний „Автострада" на более чем 13 млрд гривен.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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