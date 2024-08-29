Станція метро "Вокзальна" у Києві тимчасово працює лише на вихід: що відомо
Київ • УНН
Через зупинку ескалатора станція "Вокзальна" червоної лінії метро Києва тимчасово працює лише на вихід. Фахівці усувають несправність, про відновлення звичайного режиму роботи повідомлять додатково.
У Києві через зупинку ескалатора станція "Вокзальна" червоної лінії метро тимчасово працює лише на вихід. Фахівці усувають несправність, повідомили у КМДА, пише УНН.
Червона лінія метро: станція "Вокзальна" тимчасово працює лише на вихід. На вхід для пасажирів станція зачинена. Тимчасові обмеження діють через зупинку ескалатора, що працює на підйом. Наразі фахівці ескалаторної служби вже усувають несправність
Середній резервний ескалатор проходить плановий капітальний ремонт, додали у КМДА.
Про відновлення звичайного режиму роботи станції повідомлять додатково.
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