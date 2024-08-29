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Станція метро "Вокзальна" у Києві тимчасово працює лише на вихід: що відомо

Станція метро "Вокзальна" у Києві тимчасово працює лише на вихід: що відомо

Київ • УНН

 • 22162 перегляди

Через зупинку ескалатора станція "Вокзальна" червоної лінії метро Києва тимчасово працює лише на вихід. Фахівці усувають несправність, про відновлення звичайного режиму роботи повідомлять додатково.

У Києві через зупинку ескалатора станція "Вокзальна" червоної лінії метро тимчасово працює лише на вихід. Фахівці усувають несправність, повідомили у КМДА, пише УНН.

Червона лінія метро: станція "Вокзальна" тимчасово працює лише на вихід. На вхід для пасажирів станція зачинена. Тимчасові обмеження діють через зупинку ескалатора, що працює на підйом. Наразі фахівці ескалаторної служби вже усувають несправність

- вказали у КМДА.

Середній резервний ескалатор проходить плановий капітальний ремонт, додали у КМДА.

Про відновлення звичайного режиму роботи станції повідомлять додатково.

Будівництво метро на Виноградар розпочнеться в жовтні: у КМДА розповіли деталі 16.08.24, 12:33 • 31696 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Київ

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