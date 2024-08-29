Станція метро "Вокзальна" у Києві тимчасово працює лише на вихід: що відомо

У Києві через зупинку ескалатора станція "Вокзальна" червоної лінії метро тимчасово працює лише на вихід. Фахівці усувають несправність, повідомили у КМДА, пише УНН.

Червона лінія метро: станція "Вокзальна" тимчасово працює лише на вихід. На вхід для пасажирів станція зачинена. Тимчасові обмеження діють через зупинку ескалатора, що працює на підйом. Наразі фахівці ескалаторної служби вже усувають несправність