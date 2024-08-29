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У Києві пасажир потрапив на колії метро "Університет"

У Києві пасажир потрапив на колії метро "Університет"

Київ • УНН

 • 29990 перегляди

На станції метро "Університет" у Києві пасажир потрапив на колії. Рух поїздів на червоній лінії обмежено, станції "Театральна" та "Університет" тимчасово закриті для входу.

У четвер, 29 серпня, у столиці на станції метро "Університет" пасажир потрапив на колії. Про це повідомила пресслужба КМДА, передає УНН

Деталі

Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна",  "Хрещатик" – "Лісова"

"Станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів.

На станції "Університет" пасажир потрапив на колії", - заявили у КМДА.

Наразі на місці події працюють відповідні служби. Правоохоронці зʼясовують обставини події.

Станція метро "Вокзальна" у Києві тимчасово працює лише на вихід: що відомо29.08.24, 12:59 • 22162 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКиїв

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