У Києві пасажир потрапив на колії метро "Університет"
Київ • УНН
На станції метро "Університет" у Києві пасажир потрапив на колії. Рух поїздів на червоній лінії обмежено, станції "Театральна" та "Університет" тимчасово закриті для входу.
У четвер, 29 серпня, у столиці на станції метро "Університет" пасажир потрапив на колії. Про це повідомила пресслужба КМДА, передає УНН.
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Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Вокзальна", "Хрещатик" – "Лісова"
"Станції "Театральна" та "Університет" тимчасово зачинені для входу пасажирів.
На станції "Університет" пасажир потрапив на колії", - заявили у КМДА.
Наразі на місці події працюють відповідні служби. Правоохоронці зʼясовують обставини події.
Станція метро "Вокзальна" у Києві тимчасово працює лише на вихід: що відомо29.08.24, 12:59 • 22162 перегляди