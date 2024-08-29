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Рятувальники витягли чоловіка з-під вагона метро в Києві

Рятувальники витягли чоловіка з-під вагона метро в Києві

Київ • УНН

 • 28923 перегляди

На станції "Університет" у Києві чоловік потрапив під вагон метро. Рятувальники деблокували постраждалого, якому ампутувало ногу. Рух поїздів червоною лінією відновлено.

Рятувальники дістали людину з-під вагона на станції метро "Університет" у Києві, яка впала туди раніше в четвер, рух поїздів відновлено, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

"На станції метро "Університет" чоловіка затиснуло під четвертим вагоном поїзда. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка з-під вагона. Із травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна, постраждалого 2004 року народження передано медикам для подальшої госпіталізації", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що всі обставини встановлюватимуть правоохоронці.

Рух поїздів червоною лінією метро відновлено у звичайному режимі, додали у відомстві.

У Києві пасажир потрапив на колії метро "Університет"29.08.24, 22:18 • 29990 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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