Рятувальники витягли чоловіка з-під вагона метро в Києві
Київ • УНН
На станції "Університет" у Києві чоловік потрапив під вагон метро. Рятувальники деблокували постраждалого, якому ампутувало ногу. Рух поїздів червоною лінією відновлено.
Рятувальники дістали людину з-під вагона на станції метро "Університет" у Києві, яка впала туди раніше в четвер, рух поїздів відновлено, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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"На станції метро "Університет" чоловіка затиснуло під четвертим вагоном поїзда. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники деблокували чоловіка з-під вагона. Із травматичною ампутацією правої ноги нижче коліна, постраждалого 2004 року народження передано медикам для подальшої госпіталізації", - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що всі обставини встановлюватимуть правоохоронці.
Рух поїздів червоною лінією метро відновлено у звичайному режимі, додали у відомстві.
У Києві пасажир потрапив на колії метро "Університет"29.08.24, 22:18 • 29990 переглядiв