В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  18897 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  32123 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  36191 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  62687 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152117 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167250 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171885 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151096 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120970 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105926 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

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В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА

Правоохранители проводят обыски на предприятии "Киевтеплоэнерго" из-за вероятных нарушений при закупке важных для работы предприятия запчастей.

Киев •   •  7371 просмотра
В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА

За министра Сольского внесли залог в более 75 млн грн

За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского, подозреваемого в завладении государственными землями стоимостью 481 млн грн, внесли залог в 75,7 млн грн.

политика •   •  8387 просмотра
За министра Сольского внесли залог в более 75 млн грн

Мужчины от 18 до 60 лет смогут получить паспорта только в Украине: кто имеет исключения

С 25 апреля, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в Украине смогут получить паспортные документы только в органах Государственной миграционной службы в пределах Украины, а не в зарубежных филиалах Государственного предприятия "Документ" за рубежом, за некоторыми исключениями для отдельных категорий.

Общество •   •  9004 просмотра
Мужчины от 18 до 60 лет смогут получить паспорта только в Украине: кто имеет исключения

Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил беспокойство по поводу поддержки Китаем оборонной промышленности России во время переговоров с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в Пекине, подчеркнув напряженность, несмотря на усилия по стабилизации отношений между крупнейшими экономиками мира.

Экономика •   •  8428 просмотра
Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии

Германия готовит план поддержки войск США на восточном фронте НАТО

Германия разрабатывает план поддержки тысяч американских военнослужащих, которые могут быть развернуты на восточном фронте НАТО, включая логистику, в случае потенциального вооруженного конфликта с россией.

Новости Мира •   •  6255 просмотра
Германия готовит план поддержки войск США на восточном фронте НАТО

У россии "нет интереса" нападать на страны НАТО - шойгу

Министр обороны россии сергей шойгу отрицает наличие у россии планов нападения на страны НАТО, заявив, что москва не имеет геополитических или военных интересов в нападении на страны Альянса.

Новости Мира •   •  6201 просмотра
У россии "нет интереса" нападать на страны НАТО - шойгу

Наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: задержаны корректировщики

СБУ предупредила попытки россии нанести удар по украинским позициям под Харьковом, задержав агентурную группу российской разведки, которая готовила серию авиаударов с применением управляемых бомб с помощью двух сообщников из Харькова, которые фиксировали места дислокации украинских войск.

Война •   •  7525 просмотра
Наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: задержаны корректировщики

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Польские фермеры пока блокируют только пункт пропуска Гребенное-Рава-Русская, через который за минувшие сутки в сторону Польши пропустили лишь 70 грузовиков, тогда как через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск за сутки пропустили 1300 грузовиков.

Общество •   •  36191 просмотра
Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Компания МХП внедряет профессию мясных сомелье для сети "Мясомаркет"

Мясные сомелье - новое слово в клиентском опыте украинцев.

Новости Бизнеса •   •  3684 просмотра
Компания МХП внедряет профессию мясных сомелье для сети "Мясомаркет"

Первый двусторонний зарубежный визит в должности: новая глава МИД Латвии прибыла в Украину

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осуществила свой первый двусторонний зарубежный визит в Украину, где встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и почтила украинцев, погибших в войне.

политика •   •  8149 просмотра
Первый двусторонний зарубежный визит в должности: новая глава МИД Латвии прибыла в Украину