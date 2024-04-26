В "Киевтеплоэнерго" проходят обыски - КГГА

Сегодня, 26 апреля, на предприятии критической инфраструктуры "Киевтеплоэнерго" проводятся обыски. Правоохранители действуют на основании постановления Печерского суда по делу о закупке важных для работы предприятия запчастей, сообщает КГГА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, с обысками пришли работники Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве и Службы безопасности Украины.

Обыски связаны с постановлением Печерского суда по делу о закупке важных для работы предприятия запчастей, которая якобы была выполнена с нарушениями. В результате действий правоохранителей, работники предприятия, от которых зависит работа критически важных объектов столицы, оказались заблокированными в зданиях и не могут в полной мере выполнять свою непосредственную работу", - говорится в сообщении КГГА.

В КГГА также напомнили, что "Киевтеплоэнерго" обеспечивает столицу тепловой и электрической энергией. На сегодня коллектив предприятия насчитывает более 9 тысяч работников, которые ежедневно обеспечивают работу мощного теплоэнергетического комплекса. Это две мощные ТЭЦ, почти 200 котельных, более 2,7 тысячи километров тепловых сетей и мусоросжигательный завод "Энергия".

"Постоянные обыски, тем более с процессуальными нарушениями, создают угрозу срыва технологических процессов выработки электроэнергии и тепла. Вмешательство в управление критически важными объектами столицы и блокирование работы персонала может привести к нарушению схем работы теплоэнергетической инфраструктуры Киева и повлиять на процесс предоставления услуг киевлянам", - говорится в заявлении КГГА.

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