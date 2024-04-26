В Киеве восстановили 70% энергооборудования, поврежденного из-за вражеских обстрелов

В Киеве восстановили 1 000 единиц энергооборудования, поврежденного из-за вражеских обстрелов. Это 70% от того, что было поражено ракетами и шахедами. Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, передает УНН.

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По его словам, эти работы не прекращаются и являются для городских властей приоритетными. Поэтому в рамках подготовки к отопительному сезону запланирован комплекс мероприятий, который позволит вернуть еще большие объемы утраченной энергомощности.

Также начинаются необходимые для подготовительного периода гидравлические испытания сетей. К сожалению, этот процесс сопровождается необходимостью прекратить поставки горячей воды по сетям на определенный период. Но именно такие испытания позволяют выявить аварийные участки трубопроводов и заменить их отметил заместитель председателя КГГА.

Он подчеркнул, что несмотря на постоянные ракетные атаки врага на объекты энергетической инфраструктуры, предыдущий отопительный сезон прошел достаточно стабильно.

Благодаря системной подготовке в прошлом году, в частности полноценному проведению гидравлических испытаний и тщательной диагностике трубопроводов, уровень аварийности во время этого отопительного сезона уменьшился на 15%. Поэтому эта работа себя оправдывает, и мы будем тщательно ее выполнять подчеркнул Пантелеев.

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