На фоне последних обстрелов рф Литва передаст Украине энергооборудование и поможет с ремонтными работами - Минэнерго

На фоне последних атак россии по энергетической инфраструктуре Украины Литва готова передать оборудование, которое поможет провести восстановительные и ремонтные работы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минэнерго.

Детали

Отмечается, что министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом.

Ключевая тема разговора - помощь украинскому энергосектору.

По сравнению с прошлым годом враг изменил тактику, и нынешние атаки имеют для нас значительно более сложные последствия. Очень серьезные повреждения получила тепловая генерация, враг системно атакует подстанции, а также объекты гидрогенерации - рассказал Галущенко.

Крейвис подчеркнул, что Литва готова поддержать Украину и передать оборудование, которое поможет провести восстановительные и ремонтные работы.

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Стороны договорились, что вскоре Литву посетит группа украинских энергетиков из компаний государственного и частного секторов. Во время визита украинские специалисты посетят ряд литовских энергетических объектов для верификации оборудования, которое впоследствии будет передано украинскому энергетическому сектору.

В частности речь идет о крупногабаритном оборудовании для тепловых электростанций, что является чрезвычайно важным для украинской энергетики, которая потеряла из-за атаки врага значительный объем именно тепловой генерации.

Мы благодарим Литву за эту поддержку. Ваша помощь имеет очень важное значение для нас. Мы уже получили от литовской стороны два мощных автотрансформатора и 72 груза с другим нужным энергетическим оборудованием общим весом более 1 300 тонн - резюмировал глава Минэнерго.

Дополнение

Дайнюс Крейвис отметил, что Литва рассматривает возможность передачи еще одного мощного автотрансформатора.

Также во время встречи Герман Галущенко отметил, что для прохождения следующей зимы критически важно увеличить генерирующие мощности. Особое внимание будет уделяться децентрализации и распределенной генерации.

Напомним

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко заявил, что 22 марта из-за крупнейшего за все время полномасштабного вторжения на энергосистему ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии.