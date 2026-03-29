В киевском зоопарке рассказали, как после суровой зимы восстанавливаются фламинго
Киев • УНН
Стая птиц покинула зимний павильон и возобновила самостоятельное питание в водоеме. Специалисты призывают посетителей не кормить фламинго хлебом.
В столичном зоопарке с наступлением тепла стая розовых фламинго вернулась на озеро у центрального входа. Об этом сообщил представитель зоопарка Виталий Лясковский, передает УНН со ссылкой на Киев 24.
Детали
Теперь птицы снова могут самостоятельно питаться после зимовки в специально оборудованном помещении.
По словам Лясковского, в течение 3-4 месяцев фламинго находились в домике, который работники зоопарка подготовили для зимнего периода. Там для птиц обустроили специальный бассейн и участок с песчаным грунтом, чтобы максимально приблизить условия к природным.
В зоопарке объяснили, что главной проблемой зимой был замерзший водоем, из-за чего фламинго не могли самостоятельно добывать себе пищу. В этот период работники ухаживали за птицами и обеспечивали их полноценным рационом. После потепления и схода льда с водоема фламинго снова получили возможность питаться самостоятельно.
Представитель зоопарка отметил, что фламинго питаются различными беспозвоночными, обитающими в толще воды, а также одноклеточными водорослями. По его словам, у этих птиц специальный клюв, с помощью которого они отфильтровывают все, что плавает в воде, и таким образом находят корм.
Также в зоопарке обратили внимание, что розовый фламинго относительно недавно стал обычным гнездовым птицей в Украине. Чаще всего его можно увидеть на территории Одесской области, где собираются стаи от нескольких сотен до примерно полутора тысяч особей. Кроме того, там уже фиксировали случаи успешного выведения птенцов.
Отдельно специалисты объяснили, что окраска фламинго зависит от возраста птицы. Более молодые особи имеют более светлые, почти белые перья, тогда как с взрослением пигмент становится более насыщенно-розовым.
В Киевском зоопарке также призвали посетителей не кормить фламинго. Там подчеркнули, что птиц полностью обеспечивают сбалансированным рационом и специальными гранулированными кормами, разработанными специалистами. В то же время хлеб, булки или печенье, которые иногда приносят посетители, могут лишь навредить здоровью птиц.
