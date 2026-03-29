У київському зоопарку розповіли, як після суворої зими відновлюються фламінго
Зграя птахів залишила зимовий павільйон та відновила самостійне харчування у водоймі. Фахівці закликають відвідувачів не годувати фламінго хлібом.
У столичному зоопарку з настанням тепла зграя рожевих фламінго повернулася на озеро біля центрального входу. Про це повідомив представник зоопарку Віталій Лясківський, передає УНН із посиланням на Київ 24.
Тепер птахи знову можуть самостійно харчуватися після зимівлі у спеціально облаштованому приміщенні.
За словами Лясківського, упродовж 3-4 місяців фламінго перебували у будиночку, який працівники зоопарку підготували для зимового періоду. Там для птахів облаштували спеціальний басейн і ділянку з піщаним ґрунтом, аби максимально наблизити умови до природних.
У зоопарку пояснили, що головною проблемою взимку була замерзла водойма, через що фламінго не могли самостійно добувати собі їжу. У цей період працівники доглядали за птахами та забезпечували їх повноцінним раціоном. Після потепління і сходження криги з водойми фламінго знову отримали можливість харчуватися самостійно.
Представник зоопарку зазначив, що фламінго живляться різними безхребетними, які мешкають у товщі води, а також одноклітинними водоростями. За його словами, у цих птахів спеціальний дзьоб, за допомогою якого вони відфільтровують усе, що плаває у воді, і таким чином знаходять корм.
Також у зоопарку звернули увагу, що рожевий фламінго відносно нещодавно став звичайним гніздовим птахом в Україні. Найчастіше його можна побачити на території Одеської області, де збираються зграї від кількох сотень до приблизно півтори тисячі особин. Крім того, там уже фіксували випадки успішного виведення пташенят.
Окремо фахівці пояснили, що забарвлення фламінго залежить від віку птаха. Молодші особини мають світліше, майже біле пір’я, тоді як із дорослішанням пігмент стає більш насичено-рожевим.
У Київському зоопарку також закликали відвідувачів не годувати фламінго. Там наголосили, що птахів повністю забезпечують збалансованим раціоном і спеціальними гранульованими кормами, розробленими фахівцями. Натомість хліб, булки чи печиво, які іноді приносять відвідувачі, можуть лише зашкодити здоров’ю птахів.
