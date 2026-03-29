3510 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Ексклюзив
12:02 • 8028 перегляди
Між напругою та гармонією пройде тиждень з 30 березня по 5 квітня для всіх знаків Зодіаку
09:25 • 13077 перегляди
Затримки вступу України до НАТО - The Telegrah розкрило справжні причини
29 березня, 07:21 • 21603 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19 • 25326 перегляди
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 43927 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 39094 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 34441 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 32703 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28757 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
У київському зоопарку розповіли, як після суворої зими відновлюються фламінго

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Зграя птахів залишила зимовий павільйон та відновила самостійне харчування у водоймі. Фахівці закликають відвідувачів не годувати фламінго хлібом.

У київському зоопарку розповіли, як після суворої зими відновлюються фламінго

У столичному зоопарку з настанням тепла зграя рожевих фламінго повернулася на озеро біля центрального входу. Про це повідомив представник зоопарку Віталій Лясківський, передає УНН із посиланням на Київ 24.

Деталі

Тепер птахи знову можуть самостійно харчуватися після зимівлі у спеціально облаштованому приміщенні.

За  словами Лясківського, упродовж 3-4 місяців фламінго перебували у будиночку, який працівники зоопарку підготували для зимового періоду. Там для птахів облаштували спеціальний басейн і ділянку з піщаним ґрунтом, аби максимально наблизити умови до природних.

У зоопарку пояснили, що головною проблемою взимку була замерзла водойма, через що фламінго не могли самостійно добувати собі їжу. У цей період працівники доглядали за птахами та забезпечували їх повноцінним раціоном. Після потепління і сходження криги з водойми фламінго знову отримали можливість харчуватися самостійно.

Представник зоопарку зазначив, що фламінго живляться різними безхребетними, які мешкають у товщі води, а також одноклітинними водоростями. За його словами, у цих птахів спеціальний дзьоб, за допомогою якого вони відфільтровують усе, що плаває у воді, і таким чином знаходять корм.

Також у зоопарку звернули увагу, що рожевий фламінго відносно нещодавно став звичайним гніздовим птахом в Україні. Найчастіше його можна побачити на території Одеської області, де збираються зграї від кількох сотень до приблизно півтори тисячі особин. Крім того, там уже фіксували випадки успішного виведення пташенят.

Окремо фахівці пояснили, що забарвлення фламінго залежить від віку птаха. Молодші особини мають світліше, майже біле пір’я, тоді як із дорослішанням пігмент стає більш насичено-рожевим.

У Київському зоопарку також закликали відвідувачів не годувати фламінго. Там наголосили, що птахів повністю забезпечують збалансованим раціоном і спеціальними гранульованими кормами, розробленими фахівцями. Натомість хліб, булки чи печиво, які іноді приносять відвідувачі, можуть лише зашкодити здоров’ю птахів.

