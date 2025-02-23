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В киевском клубе обнаружили исполнение песен на русском: полиция проводит проверку

В киевском клубе обнаружили исполнение песен на русском: полиция проводит проверку

Киев  •  УНН

 • 10954 просмотра

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В ночном заведении Голосеевского района зафиксировали исполнение музыкальных произведений на русском языке. Полиция проводит проверку и готовит обращение к Уполномоченному по защите государственного языка.

В Киеве продолжается проверка правоохранителей после инцидента в одном из клубов Голосеевского района. Об этом сообщает Полиция Киева, передает УНН.

Детали

В сети появилось видео, на котором запечатлено исполнение музыкальных произведений на русском языке в ночном заведении.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, включая следственно-оперативную группу, которые взаимодействуют с администрацией клуба и его работниками. Информация о происшествии внесена в Единый реестр заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Проводится проверка, в рамках которой правоохранители готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка для надлежащего реагирования

- говорится в сообщении.

Мэр Острога потерял должность после скандала с российскими песнями31.01.25, 18:23 • 28915 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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