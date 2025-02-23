В киевском клубе обнаружили исполнение песен на русском: полиция проводит проверку

В Киеве продолжается проверка правоохранителей после инцидента в одном из клубов Голосеевского района. Об этом сообщает Полиция Киева, передает УНН.

Детали

В сети появилось видео, на котором запечатлено исполнение музыкальных произведений на русском языке в ночном заведении.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, включая следственно-оперативную группу, которые взаимодействуют с администрацией клуба и его работниками. Информация о происшествии внесена в Единый реестр заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Проводится проверка, в рамках которой правоохранители готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка для надлежащего реагирования - говорится в сообщении.

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