В киевском клубе обнаружили исполнение песен на русском: полиция проводит проверку
Киев • УНН
В ночном заведении Голосеевского района зафиксировали исполнение музыкальных произведений на русском языке. Полиция проводит проверку и готовит обращение к Уполномоченному по защите государственного языка.
В Киеве продолжается проверка правоохранителей после инцидента в одном из клубов Голосеевского района. Об этом сообщает Полиция Киева, передает УНН.
Детали
В сети появилось видео, на котором запечатлено исполнение музыкальных произведений на русском языке в ночном заведении.
На место происшествия выехали сотрудники полиции, включая следственно-оперативную группу, которые взаимодействуют с администрацией клуба и его работниками. Информация о происшествии внесена в Единый реестр заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.
Проводится проверка, в рамках которой правоохранители готовят обращение к Уполномоченному по защите государственного языка для надлежащего реагирования
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