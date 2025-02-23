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У київському клубі виявили виконання пісень російською: поліція проводить перевірку

У київському клубі виявили виконання пісень російською: поліція проводить перевірку

Київ • УНН

 • 31700 перегляди

У нічному закладі Голосіївського району зафіксували виконання музичних творів російською мовою. Поліція проводить перевірку та готує звернення до Уповноваженого із захисту державної мови.

У Києві триває перевірка правоохоронців після інциденту в одному з клубів Голосіївського району. Про це повідомляє Поліція Києва, передає УНН.

Деталі

У мережі з'явилося відео, на якому відображено виконання музичних творів російською мовою в нічному закладі.

На місце події виїхали працівники поліції, включаючи слідчо-оперативну групу, які взаємодіють з адміністрацією клубу та його працівниками. Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції.

Проводиться перевірка, в рамках якої правоохоронці готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування

- йдеться в повідомленні.

Мер Острога втратив посаду після скандалу з російськими піснями31.01.25, 18:23 • 29015 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

КиївКримінал та НП
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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