У київському клубі виявили виконання пісень російською: поліція проводить перевірку

У Києві триває перевірка правоохоронців після інциденту в одному з клубів Голосіївського району. Про це повідомляє Поліція Києва, передає УНН.

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У мережі з'явилося відео, на якому відображено виконання музичних творів російською мовою в нічному закладі.

На місце події виїхали працівники поліції, включаючи слідчо-оперативну групу, які взаємодіють з адміністрацією клубу та його працівниками. Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції.

Проводиться перевірка, в рамках якої правоохоронці готують звернення до Уповноваженого із захисту державної мови для належного реагування - йдеться в повідомленні.

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