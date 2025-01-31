Мер Острога втратив посаду після скандалу з російськими піснями

На Рівненщині припинили повноваження мера Острога Юрія Ягодки. За звільнення із займаної посади проголосували 25 депутатів.

Передає УНН із посиланням на онлайн-трансляцію засідання Острозької міськради.

Депутати міської ради проголосували за звільнення міського голови Острога Юрія Ягодки. Депутати ухвалили під час чергової 70 сесії в п’ятницю, 31 січня.

Міський голова не виконував свої обов’язки, передбачені законодавством, не контролював діяльність структурних підрозділів та комунальних підприємств, зазначають ініціатори звільнення.

У пояснювальній записці до рішення "Про дострокове припинення повноважень Острозького міського голови" зазначено:

"Упродовж здійснення повноважень Острозьким міським головою Ягодкою Юрієм Петровичем мали місце факти та обставини, які свідчить про порушення ним законів України, прав і свобод громадян"

У тому числі "незабезпечення здійснення наданих йому повноважень".

Згадується, що наприкінці серпня 2024 року очільник громади, будучи напідпитку, співав російських пісень і накинувся на жінку, яка зробила йому зауваження.

29 серпня місцева мешканка почула російські пісні з бібліотеки, зайшла туди і зустріла міського голову (м.Острог - ред). Між мером і жінкою виник конфлікт, після якого вона написала заяву про тілесні ушкодження.