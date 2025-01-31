Мэр Острога потерял должность после скандала с российскими песнями
Киев • УНН
Депутаты Острожского городского совета уволили мэра Юрия Ягодку с должности. Причиной стало невыполнение обязанностей и скандал с пением русских песен в нетрезвом состоянии.
На Ровенщине прекратили полномочия мэра Острога Юрия Ягодки. За увольнение с занимаемой должности проголосовали 25 депутатов.
Передает УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания Острожского горсовета.
Депутаты городского совета проголосовали за увольнение городского головы Острога Юрия Ягодки. Депутаты приняли во время очередной 70 сессии в пятницу, 31 января.
Городской голова не выполнял свои обязанности, предусмотренные законодательством, не контролировал деятельность структурных подразделений и коммунальных предприятий, отмечают инициаторы увольнения.
В пояснительной записке к решению «О досрочном прекращении полномочий Острожского городского головы» указано:
«В течение осуществления полномочий Острожским городским головой Ягодкой Юрием Петровичем имели место факты и обстоятельства, свидетельствующие о нарушении им законов Украины, прав и свобод граждан»
В том числе «необеспечение осуществления предоставленных ему полномочий».
Упоминается, что в конце августа 2024 года глава общины, будучи навеселе, пел русские песни и набросился на женщину, которая сделала ему замечание.
29 августа местная жительница услышала русские песни из библиотеки, зашла туда и встретила городского голову (г.Острог - ред). Между мэром и женщиной возник конфликт, после которого она написала заявление о телесных повреждениях.
Впоследствии было начато досудебное расследование по части 1 статьи 125 УК Украины. Юрий Ягодка ситуацию признал. В октябре 2024 года городской голова попросил наказать его лишением премии до конца года.
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