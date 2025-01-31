Мэр Острога потерял должность после скандала с российскими песнями

На Ровенщине прекратили полномочия мэра Острога Юрия Ягодки. За увольнение с занимаемой должности проголосовали 25 депутатов.

Передает УНН со ссылкой на онлайн-трансляцию заседания Острожского горсовета.

Депутаты городского совета проголосовали за увольнение городского головы Острога Юрия Ягодки. Депутаты приняли во время очередной 70 сессии в пятницу, 31 января.

Городской голова не выполнял свои обязанности, предусмотренные законодательством, не контролировал деятельность структурных подразделений и коммунальных предприятий, отмечают инициаторы увольнения.

В пояснительной записке к решению «О досрочном прекращении полномочий Острожского городского головы» указано:

«В течение осуществления полномочий Острожским городским головой Ягодкой Юрием Петровичем имели место факты и обстоятельства, свидетельствующие о нарушении им законов Украины, прав и свобод граждан»

В том числе «необеспечение осуществления предоставленных ему полномочий».

Упоминается, что в конце августа 2024 года глава общины, будучи навеселе, пел русские песни и набросился на женщину, которая сделала ему замечание.

29 августа местная жительница услышала русские песни из библиотеки, зашла туда и встретила городского голову (г.Острог - ред). Между мэром и женщиной возник конфликт, после которого она написала заявление о телесных повреждениях.