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10 тысяч за стихотворение или песню о Бандере: мэр Ивано-Франковска объявил конкурс

10 тысяч за стихотворение или песню о Бандере: мэр Ивано-Франковска объявил конкурс

Киев  •  УНН

 • 9114 просмотра

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Руслан Марцинкив запустил конкурс на лучшее стихотворение или песню о Степане Бандере с призовым фондом 30 тысяч гривен. Победителей объявят 3 февраля, в День основания ОУН.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил конкурс на лучшее стихотворение или песню о Степане Бандере. Участники будут иметь шанс выиграть одну из трех премий по 10 тысяч гривен, пишет УНН.

"Помните начало полномасштабного вторжения, когда враг искал живого Степана Бандеру в Киевской области?

Так пусть не только ищут, но и из всех соцсетей слышат! 

Объявляю конкурс. Спойте песню или прочитайте стихотворение о Степане Бандере. Авторы трех лучших видео получат от меня премию - по 10 тысяч гривен", - сообщил Марцинкив.

Конкурс продлится до 29 января. А 3 февраля на День основания Организации Украинских Националистов  объявят победителя. 

Видео можно прислать в комментарии к сообщению по ссылке: 

Напомним 

В Ивано-Франковске после инцидента в автобусе, где женщина оскорбляла город и прославляла путина, городской голова Руслан Марцинкив обратился в правоохранительные органы для расследования этого случая.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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