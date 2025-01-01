10 тысяч за стихотворение или песню о Бандере: мэр Ивано-Франковска объявил конкурс

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив объявил конкурс на лучшее стихотворение или песню о Степане Бандере. Участники будут иметь шанс выиграть одну из трех премий по 10 тысяч гривен, пишет УНН.

"Помните начало полномасштабного вторжения, когда враг искал живого Степана Бандеру в Киевской области?

Так пусть не только ищут, но и из всех соцсетей слышат!

Объявляю конкурс. Спойте песню или прочитайте стихотворение о Степане Бандере. Авторы трех лучших видео получат от меня премию - по 10 тысяч гривен", - сообщил Марцинкив.

Конкурс продлится до 29 января. А 3 февраля на День основания Организации Украинских Националистов объявят победителя.

Видео можно прислать в комментарии к сообщению по ссылке:

Напомним

В Ивано-Франковске после инцидента в автобусе, где женщина оскорбляла город и прославляла путина, городской голова Руслан Марцинкив обратился в правоохранительные органы для расследования этого случая.